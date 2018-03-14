ОПЕК повысила прогноз на мировой спрос нефти в 2018 году

ОПЕК немного повысила прогноз по ходу роста на спрос нефти в мире в 2018 году — на 0,01 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщается в мартовском докладе организации.

Ранее организация повышала оценку роста нефти в 2017 году — на 0,02 миллиона баррелей в сутки, до 1,62 миллиона баррелей в сутки. Следуя данным ОПЕК, в прошлом году спрос на нефть составил около 97,04 миллиона баррелей в сутки. В этом году спрос прогнозируют ориентировочно на уровне 98,63 миллиона баррелей в сутки, напомним, до этого ожидалось 98,6 миллиона баррелей в сутки.

Позитивные данные по странам ОЭСР повлияли на повышение прогноза. В докладе отмечается, что в 2018 году основной рост спроса на нефть в мире выпадет на азиатские страны, в первую очередь на Китай, а также на Индию и страны Южной и Северной Америки, входящие в ОЭСР.

Помимо этого ОПЕК повысила прогноз в 2018 году по росту предложения на рынке нефти со стороны стран, которые не входят в картель, — на 0,26 миллиона баррелей в сутки, до 1,66 миллиона баррелей в сутки. В прошлом году оценка стран вне ОПЕК была повышена на 0,01 миллиона баррелей в сутки — до 0,87 миллиона баррелей в сутки. Оценка поставки нефти странам вне ОПЕК на 2018 год составлет около 9,53 миллионов баррелей в сутки (февральский прогноз — 59,26 миллионов баррелей в сутки).

В сообщении говорится, что повышение прогноза по росту предложения на рынке нефти от стран, которые не входят в ОПЕК, связано с тем, что ожидается более высокий уровень добычи в США, Канаде, Египте и Китае.

Общее предложение на рынке нефти в период за февраль 2018 года выросло в месячном выражении на 0,37 миллиона баррелей в сутки, а в годовом — на 1,66 миллиона баррелей, до 98,2 миллиона баррелей в сутки. Предложение от стран, которые не входят в ОПЕК, с января увеличилось на 0,45 миллиона баррелей в сутки — до 66,01 миллиона баррелей в сутки. Доля самой организации на рынке в оговоренный период сократилась на 0,2 процентных пункта — до 32,8%.