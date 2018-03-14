Режиссер фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Квинихидзе скончался в Петербурге 

Кинорежиссер и сценарист Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни в Санкт-Петербурге. Источник ИА «Политика сегодня» рассказал, что Леонид Александрович долго болел и последнее время не ходил. Ему помогал петербургский благотворительный фонд.

Квинихидзе привозили лекарства и предлагали сиделку, но он отказался. Похоронами занимается дочь Мария. В киностудии «Ленфильм» сообщили, что Квинихидзе обладал несравненным талантом создавать доброе и жизнеутверждающее кино.