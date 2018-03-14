Турция уничтожает террористов — эксперт объяснил, зачем Эрдогану атаковать курдов в Ираке

Турция намерена нанести жесткий удар по курдским военизированным формированиям на севере Ирака. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Эрдоган.

В ходе своего обращения к представителям власти в Анкаре Турецкий лидер сказал:

«Мы отслеживаем появление террористических гнезд (Анкара причисляет их к террористам, — ИА «Политика сегодня») на севере страны при каждой возможности. Скоро по ним будет нанесен жесткий удар».

Эксперта ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей считает, что таким образом Турция «просто отвечает на вызовы в регионе».

По его словам, военная операция Турции против курдов в Сирии началась после того, как последние «спелись с США» и заявили о создании на территории этой страны «пограничных сил безопасности», что это не нужно ни Анкаре, ни Дамаску, ни Москве. Поэтому, считает эксперт, желание Эрдогана расширить военную операцию и на территорию Ирака вполне понятно — Турция уничтожает террористов.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, в свою очередь, отметил, что расширение военной операции со стороны Турции может быть связано и с тем, что формирования сирийских курдов, терпящие поражение в сирийском кантоне Африн, будут просить помощи у их соплеменников в Ираке.

«Если Эрдоган нанесет удар по иракским курдам, им придется позаботиться не столько спасением своих союзников в Африне, сколько удержанием собственных территорий в Ираке», — считает Беспалько.

Этот удар, по его мнению, будет существенным для курдских формирований, так как у них нет тяжелых вооружений, авиации и «толковых средств ПВО. Поэтому курдам будет нелегко противостоять хорошо оснащенной турецкой армии.

По словам Беспалько, надо понимать, что единый Курдистан на территориях Сирии, Турции и Ирака не выгоден никому, за исключением США. И действия этих американских подопечных в Сирии вызывают только раздражение у руководств этих стран.

«Курды пытаются захватить нефте- и газоносные пласты, чтобы затем отдать их Вашингтону… Я напомню, США в Сирию и вообще в весь регион никто не приглашал», — подытожил Андрей Кошкин.

Напомним, военный контингент Турции по соглашению с Багдадом присутствовал в стране с 2014 года. Там военные специалисты Анкары занимались подготовкой бойцов иракского ополчения. Однако в конце 2015 года Турция, уде без согласования с Ираком, нарастила свою группировку. В Багдаде заявили, что эти действия являются нарушением суверенитета.