Депутат Госдумы назвал ошибочной политику Великобритании

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что усиление контроля частных самолетов и ужесточение проверки на таможне — ошибочная политика властей Великобритании.

По его словам, британская сторона не сопроводила доказательствами свои действия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду, 14 марта, заявила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне после смерти бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Британский политик рассказала, что Скрипаля и его дочь отравили боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в РФ. По ее словам, это сделали с подачи российского правительства, либо в результате потери Москвой контроля над веществом.