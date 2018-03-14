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17:31   14 Марта 2018
Россия
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Депутат Госдумы назвал ошибочной политику Великобритании

Депутат Госдумы назвал ошибочной политику Великобритании

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что усиление контроля частных самолетов и ужесточение проверки на таможне — ошибочная политика властей Великобритании.

По его словам, британская сторона не сопроводила доказательствами свои действия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду, 14 марта, заявила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне после смерти бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Британский политик рассказала, что Скрипаля и его дочь отравили боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в РФ. По ее словам, это сделали с подачи российского правительства, либо в результате потери Москвой контроля над веществом.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #великобритания #общество #весь мир #скрипаль
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