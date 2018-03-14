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17:12   14 Марта 2018
Весь мир
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Великобритания не планирует осложнять процесс получения виз для российских граждан

Великобритания не планирует осложнять процесс получения виз для российских граждан

В посольстве Великобритании в РФ сообщили, что ужесточать процесс выдачи визы для российских граждан на данный момент не собираются.

Источник из британского посольства в Москве  сообщил ТАСС, что на данный момент вопрос не рассматривается такой плоскости.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на выступлении в парламенте в среду сделала заявление, в котором объявила о мерах против России, принятых в связи с обвинением страны в причастности к делу об отравлении  экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Она сообщила, что Лондон намерен выслать из страны 23 российских дипломата, которым предписано покинуть территорию Соединенного Королевства в течение одной недели. Также премьер-министр обвинила Кремль в «противозаконном использовании силы в отношении Великобритании» и поэтому заявила о невозможности сохранения прежних отношений и приостановке на высшем уровне запланированных двусторонних контактов с Россией. В заключении Мэй добавила, что полный разрыв диалога с Москвой не отвечает национальным интересам Британии.  

Автор: Екатерина Розина
#великобритания #политика #визы #тереза мэй #общество #весь мир #скрипаль #меры против россии
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