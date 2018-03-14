Мэй пообещала заморозить российские госактивы в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон заморозит государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они угрожают жизни и имуществу британских граждан.
По ее словам, Национальное криминальное агентство Британии продолжает противодействовать «серьезным преступникам и коррумпированным элитам», в том числе из российского государства.
«В нашей стране нет места этим людям или их деньгам!» — заключила Тереза Мэй.
В среду, 14 марта, британский премьер-министр сообщила, что Лондон высылает из страны 23 российских дипломата. Посольство РФ в Великобритании назвало это решение неприемлемым и необоснованным.
UK to expel 23 Russian diplomats, PM Theresa May says, after nerve agent attack on former double agent in Salisburyhttps://t.co/KnwyxZirZs pic.twitter.com/8WM5Bmebw1— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 14 марта 2018 г.