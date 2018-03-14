Мэй пообещала заморозить российские госактивы в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон заморозит государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они угрожают жизни и имуществу британских граждан.

По ее словам, Национальное криминальное агентство Британии продолжает противодействовать «серьезным преступникам и коррумпированным элитам», в том числе из российского государства.

«В нашей стране нет места этим людям или их деньгам!» — заключила Тереза Мэй.

В среду, 14 марта, британский премьер-министр сообщила, что Лондон высылает из страны 23 российских дипломата. Посольство РФ в Великобритании назвало это решение неприемлемым и необоснованным.