Мэй рассчитывает на принятие новых санкций в отношении России

Великобритания призовет к введению новых международных мер в отношении России на заседании Совбеза ООН. Об этом в среду заявила премьер-министр Великобритании Тереза, выступая в парламенте.

Британская сторона утверждает, что российское государство причастно к отравлению нервно-паралитическим веществом «Новичок» работавшего на британские спецслужбы бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Российская сторона отвергает причастность к покушению на жизнь Скрипаля. Министр иностранных дел Сергея Лавров назвал все обвинения чушью и истерией. Он заявил, что Москва готова к участию в расследовании этого инцидента и хотела бы получить доступ к материалам, но Лондон отказывает, прикрываясь «невнятными предлогами».