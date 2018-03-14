Выборы-2018: сотрудники зарубежных строек Росатома проголосовали досрочно

Работники Росатома, задействованные на зарубежный стройках, приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на АО «Атомстроэйкспорт», являющуюся подрядчиком Росатома за границей. В Грузии досрочное голосование состоялось 3 марта. Избирательный участок посетили 73 человека. В воскресенье, 11 марта, прошло голосование в Бангладеш. Там явка составила 359 человек.

Выборы в России пройдут уже в это воскресенье, 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец. Помимо него в избирательном бюллетене числятся семь кандидатов.