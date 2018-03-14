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Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля
16:52   14 Марта 2018
Весь мир
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Британия решила приостановить двусторонние связи с Россией 

Британия решила приостановить двусторонние связи с Россией 

Тереза Мэй заявила, что в связи с отравлением работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, Британия приостанавливает двусторонние контакты с РФ и отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову на посещение Лондона.

Премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй назвала инцидент с отравлением Скрипаля «вопиющим» и высказалась, что отношения с Россией не могут далее оставаться на прежнем уровне, поэтому все двусторонние контакты на высоком уровне приостановливаются, в том числе отозвано приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление, в котором назвал «чушью» обвинения в причастности Кремля к делу по отравлению Срипаля. Также он добавил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по данному происшествию, если Лондон согласится выполнить свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

Британия решила приостановить двусторонние связи с Россией 

Он напомнил о том, что Лондон не сделал никаких запросов России, которые Великобритания обязана подать по нормам КЗХО, а также добавил, что обвиненная в изготовлении химоружия страна, имеет право на получение образцов данного вещества. 

По его словам, Россия отправила официальный запрос в Лондон, где потребовала доступ ко всем материалам по делу Скрипаля, в том числе и к веществу, которым предположительно и был отравлен шпион.

Автор: Екатерина Розина
#великобритания #политика #весь мир #тереза мей #скрипаль
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