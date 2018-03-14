Запад начал операцию по выведению РФ из Совбеза ООН — СФ

Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников в среду, 14 марта, заявил, что Запад начал операцию по выведению российского государства из Совета Безопасности ООН.

По его словам, РФ «неудобный игрок» для Совбеза ООН, отсюда и все «накаты» на Москву. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает принять международные меры в отношении РФ в рамках Совбеза ООН в связи с гибелью Скрипаля. Калашников считает, что западные страны попытаются «выкинуть Россию из Совбеза ООН», чтобы в итоге все подвести под реформу организации.