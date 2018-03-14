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17:21   14 Марта 2018
Весь мир
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Асад призвал союзников активизировать усилия против провокаций Запада

Асад призвал союзников активизировать усилия против провокаций Запада

Мы должны поддерживать единство и восстановить безопасность и стабильность в регионе, цитирует президента Сирии его пресс-служба.

В среду сирийский лидер встретился с посланником иракского премьер-министра, советником по национальной безопасности Ирака Фалехом Файядом. Тот передал Асаду устное послание от премьера Ирака Хайдера аль-Абади. Кроме того, участники встречи обсудили вопрос борьбы с террористами в Сирии и Ираке.

Президент САР заметил, что, несмотря на успех, которого удалось достичь в противостоянии с боевиками, США и их союзники не отказались от своего плана ослабить и разделить страны региона. Американцы продолжают финансировать и прикрывать террористов. Чтобы пресечь их провокации, странам Ближнего Востока следует активизировать и консолидировать свои усилия: нужно стремиться поддерживать единство и восстанавливать безопасность и стабильность в регионе.

Стоит отметить, что Сирия - не единственная страна, страдающая от действий США. Подопечные американцев - сирийские курды - в марте текущего года организовали серию партизанских атак в странах Европы. Объектами нападений стали протурецкие структуры, на которых курды устроили охоту в ответ на операцию Анкары в Африне.

Автор: Антон Кочевник
#сша #сирия #асад #курды #ирак #новости
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