Посольство РФ в Великобритании назвало необоснованной высылку 23 дипломатов

В среду, 14 марта, посла РФ в Великобритании Александра Яковенко вызвали в британское внешнеполитическое ведомство, где объявили 23 дипломатов «персона нон грата».

Посольство РФ в Великобритании назвало этот «враждебный шаг» Министерства иностранных дел и по делам Содружества абсолютно неприемлемым, необоснованным и недальновидным. Также в посольстве отметили, что вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на политическом руководстве Великобритании.