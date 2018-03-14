Посольство РФ в Великобритании назвало необоснованной высылку 23 дипломатов
В среду, 14 марта, посла РФ в Великобритании Александра Яковенко вызвали в британское внешнеполитическое ведомство, где объявили 23 дипломатов «персона нон грата».
Посольство РФ в Великобритании назвало этот «враждебный шаг» Министерства иностранных дел и по делам Содружества абсолютно неприемлемым, необоснованным и недальновидным. Также в посольстве отметили, что вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на политическом руководстве Великобритании.
Заявление Посольства России в Великобритании https://t.co/kmeumxDecP pic.twitter.com/HjA8d4ZjPH— Посольство России (@RussianEmbassyR) March 14, 2018