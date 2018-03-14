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16:22   14 Марта 2018
Общество
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Путин побывал на автомобильном участке Крымского моста

Путин побывал на автомобильном участке Крымского моста

Президент РФ Владимир Путин произвел осмотр автомобильного участка Крымского моста.

Строительство моста началось в феврале 2016 года, открытие автомобильной трассы по графику запланировано на 2018 год, железнодорожной — на 2019. В сутки мост сможет пропускать 40 тысяч автомобилей, 47 пар поездов. В год пересечь мост смогут 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза. 

Российский лидер прибыл к мосту на автобусе со стороны Краснодарского края, он находился на самом большом пролете моста (арочном — прим.ред.), который создан для того, чтобы под сооружением смогли проходить поезда. 

Путин побывал на автомобильном участке Крымского моста

Заместитель гендиректора компании подрядчика Леонид Рыженькин продемонстрировал президенту мост. Он доложил Путину о ходе строительства моста, включая этап возведения арки. Президент удивился, что подрядчики проделали эту работу всего за 72 часа.

Рыженькин подтвердил, что арочный пролет был возведен в такие короткие сроки, он рассказал, что из-за погодных условий строители должны были успеть возвести конструкцию всего за 72 часа. Путин сказал, что это самый длинный мост в Европе.

Автор: Екатерина Розина
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