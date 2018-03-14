Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку

В Госдуме инициативу Ассоциации родителей РФ вернуть институт земства сочли бесхитростной.

Член парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Щапов (КПРФ) усомнился в инициативе возродить в России институт земства. Идею Ассоциации родительских комитетов создать самоуправляемую систему поселений фермеров и распределять неиспользуемые земельные участки собеседник «Политики Сегодня» счел наивной.

Как заметил народный избранник, идея не нова, в СССР ее знали как систему колхозов:

«Мы видим попытку совместить советский опыт с имперским наследием в новых реалиях».

Щапов утверждает, что сегодня нет примеров, которые демонстрируют успехи земских советов. Депутат не исключил, что инициатива может выродиться в псевдообщественную структуру, которая нужна для подтверждения статуса ее руководителей.

«Пока выглядят несколько наивными основания для создания подобных обществ. В России огромные площади сельхозземель не используются. Преимущественно в зонах рискованного земледелия. Там где сельское хозяйство вести проще свободных земель практически не осталось. Происходит это по той причине, что желающих вкладываться в сельхозпроизводство, например, в Сибири очень мало: риски неурожая огромные, сама урожайность низкая. Без госсубсидий выживать очень сложно», - говорит Щапов.

Депутат полагает, что идея оправдает себя, если земские общества будут брать землю в зонах рискованного земледелия, но такая земля влетит энтузиастам в копеечку.

«Проблема в том, что расценки устанавливаются законом и коэффициенты такие, что стоимость подобной земли в зоне рискованного земледелия получается выше рыночной. Думаю, для инициаторов идеи это станет сюрпризом», - говорит Щапов.

Еще желающих возделывать землю может удивить тот факт, что большинство пустующих территорий – это невостребованные паи, утверждает собеседник «ПС».

«Искать их собственника, чтобы изъять, вовсе не нужно. Для этого есть законодательный механизм по возврату подобных земель в сельхозоборот. – объясняет депутат. - Но он устроен так, что глава МСУ не станет ничего делать, пока у него не будет под боком покупатель земли, готовый ждать полтора года пока идет процедура. Если земские общества готовы выступить таким инвестором, то я знаю не одного мэра в Сибири, который с радостью запустит процедуру возврата земель в сельхозоборот».

Идея возродить земство содержится в проекте резолюции Съезда родителей РФ, который прошел 10 марта в Москве. В течение двух недель резолюцию планируют направить правительству, а также в российские профильные ведомства.