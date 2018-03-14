Кадыров высмеял обвинения Великобритании в сторону России по делу Скрипаля

Чеченский лидер Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале высмеял заявления о причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее Скрипаля и его дочь нашли в полубессознательном состоянии. Позже стало известно, что экс-сотрудника ГРУ отравили веществом под названием «Новичок», изобретенным в России. Инцидент произошел в Великобритании. Премьер-министр страны Тереза Мэй накануне заявила, что государство высылает 23 российских дипломатов.

Кадыров, комментируя заявление о якобы «российском следе» в деле Скрипаля, напомнил, что АК-47 тоже изобрели в РФ. Никто не обвиняет Россию, если военный США убьет из этого автомата вьетнамца.

На Западе полагают, что российские спецслужбы, хакеры и военные — самые могущественные. Россияне — супергерои, заявил чеченский лидер, но именно герои, а не убийцы.

Если Великобритания не имеет причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ, то, ложно обвиняя в этом Россию, уничтожает остатки своей «демократии», считает Кадыров. Если же Лондон виноват, то российская разведка скоро выяснит это, считает политик.