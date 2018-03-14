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Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля
16:18   14 Марта 2018
Весь мир
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Члены британской королевской семьи отказались ехать в РФ на ЧМ-2018

Члены британской королевской семьи отказались ехать в РФ на ЧМ-2018

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду заявила, что высокопоставленные британские чиновники и члены королевской семьи не поедут в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Решение Лондона связано с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он и его дочь Юлия попали в реанимацию 4 марта в результате отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом. Мэй уверена, нападение на бывшего полковника организовала Москва: вещество, которым отравили Скрипаля, якобы производилось в РФ. МИД РФ в свою очередь отказался реагировать на обвинения, пока британская сторона не предоставит документы, которые обоснуют подозрения.

Автор: Юлия Халус
#россия #британия #чм-2018 #новости #скрипаль
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