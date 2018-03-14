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16:16   14 Марта 2018
Весь мир
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Россия призвала СПЧ заострить внимание на правах человека в США, Европе и на Украине

Россия призвала СПЧ заострить внимание на правах человека в США, Европе и на Украине

Россия призывает Совет ООН по правам человека (СПЧ) заострить внимание на проблемах в области прав и свобод в странах Евросоюза, в США и на Украине.

Выступая на сессии СПЧ, представитель российской делегации Евгений Устинов обратил внимание коллег на множество нерасследованных дел по сексуальному насилию над детьми в Великобритании и высокий уровень антисемитизма и этнической нетерпимости во Франции и Германии. Он отметил, что миграционный кризис привел к возрастанию мигрантофобии даже в таких традиционно толерантных странах как Дания и Нидерланды.

Дипломат также заявил, что в России обеспокоены нарушениями права на свободу религии в странах Европы. В частности, беспокоят попытки сделать нормой принцип некой «религиозной нейтральности». Он напомнил, что, например, во Франции пытаются спилить христианские кресты с памятников культуры, а некоторые немецкие компании удаляют кресты с фотографий греческих храмов на упаковках своей продукции, а в некоторых европейских городах запретили установку рождественских деревьев.

Россия призвала СПЧ ООН уделять больше внимания правам человека в США, Европе и на Украине

Дипломат отметил и явный перекос американской правоохранительной системы. По его словам, за последние 15 лет там утроилось так, что шансы оказаться за решеткой у афроамериканцев в шесть раз более вероятны, чем у их белых сограждан.

Также Устинов привлек внимание к росту национализма и радикализма на Украине, где «власть не может и, видимо, не хочет обуздать праворадикалов».

Автор: Вячеслав Каширин
#сша #оон #политика #ураина #весь мир #устинов #спч
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