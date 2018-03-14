Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму
Украинский лидер Петр Порошенко добавил, что Киев уделит большое внимание тому, чтобы выборы президента РФ в Крыму не признали миром.
По его словам, в Крыму не должно быть наблюдателей, а тех, кто поучаствовал в организации президентских выборов, необходимо привлечь к ответственности, в том числе путем применения санкций против указанных лиц.
Президент Украины Петр Порошенко призвал европейских партнеров решительно отреагировать на тот «избирательный фарс», который Москва организует в воскресенье, 18 марта, на территории крымского полуострова. В начале 2014 года Крым включили в состав РФ.
Вкотре закликав наших європейських партнерів рішуче відреагувати на той виборчий фарс, який Москва організовує цієї неділі на окупованій території українського Криму – на четверту річницю спроби анексії Криму. pic.twitter.com/EQrF4WYsG6— Петро Порошенко (@poroshenko) March 14, 2018