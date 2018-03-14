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16:15   14 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму

Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму

Украинский лидер Петр Порошенко добавил, что Киев уделит большое внимание тому, чтобы выборы президента РФ в Крыму не признали миром.

По его словам, в Крыму не должно быть наблюдателей, а тех, кто поучаствовал в организации президентских выборов, необходимо привлечь к ответственности, в том числе путем применения санкций против указанных лиц.

Президент Украины Петр Порошенко призвал европейских партнеров решительно отреагировать на тот «избирательный фарс», который Москва организует в воскресенье, 18 марта, на территории крымского полуострова. В начале 2014 года Крым включили в состав РФ.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #порошенко #украина #выборы2018
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