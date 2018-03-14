Новгородца арестовали за приобретение наркотика через Telegram

Житель Великого Новгорода Максим Павлов осужден за покупку наркотиков через мессенджер.

Новгородский районный суд приговорил новгородца к трем с половиной годам лишения свободы условно за покупку наркотических веществ в крупном размере через Telegram. Об этом сообщает в среду местная прокуратура.

Следствием установлено, что осужденный произвел покупку наркотического средства у неустановленного лица массой более 2,8 грамм за 1200 рублей в августе 2017 года с помощью мессенджера Telegram. Купленное вещество Павлов хранил до задержания сотрудниками, вину мужчина признал полностью. Суд назначил преступнику наказание в размере 3,5 лет лишения свободы условно и испытательный срок - 4 года, говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось по статье «Незаконные приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотического средства в крупном размере».

В прокуратуре уточнили, что приговор до вступления в законную силу может быть обжалован в установленном порядке .