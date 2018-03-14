«Бал» и «Бастион» задействованы в учениях в Калининградской области

Расчеты противокорабельных береговых ракетных комплексов Балтийского флота отработают практические навыки по нанесению ракетных ударов при развертывании с марша.

Об этом в среду рассказал представитель Балтфлота Роман Мартов.

Ракетчики в рамках учений проходят занятия по технической, тактической и специальной подготовке, чтобы улучшить навыки по нахождению надводных целей, подготовке комплексов к ударам и выдаче целеуказаний. В свою очередь экипажи стартовых батарей отработают в течение недели способы размещения техники.

В учениях поучаствуют свыше сотни военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники. Тренировки продлятся до конца недели.