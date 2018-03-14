Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, если британское правительство решит выслать российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля», тогда Лондон получит зеркальный ответ.
По его словам, каждые 10-15 лет Великобритания выдворяет российских дипломатов, «такая у нее политика в отношении РФ». Джабаров подчеркнул, если Лондон вышлет «значительное количество» российских дипломатов в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, тогда Москва ответит зеркально.
«Это даже не обсуждается», — заключил Джабаров.
????????????????#Лавров: "Аргументов у наших партнеров мы не видим. Без предъявления конкретных фактов придется отвечать [Великобритании] за откровенную попытку грубо ввести в заблуждение мировую общественность"https://t.co/d6jiMZ6mr4 pic.twitter.com/BS23FaWHBa— МИД России ???????? (@MID_RF) March 14, 2018