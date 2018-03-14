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15:38   14 Марта 2018
Россия
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Владимир Путин прибыл на Крымский мост

Владимир Путин прибыл на Крымский мост

Президент России Владимир Путин прибыл на осмотр автомобильной части Крымского моста.

Как было запланировано, российский лидер проверит готовый автодорожный участок Крымского моста и пообщается со строителями объекта.

Накануне сообщалось, что после этого Путин нанесет визит в Крым.

 

 

Крымский мост один из самых больших в России, он объединяет в себе автомобильную и железнодорожную трассы. Протяженность объекта составляет 19 километров.

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #крым #севастополь #общество #весь мир #крымский мост
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