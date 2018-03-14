Владимир Путин прибыл на Крымский мост

Президент России Владимир Путин прибыл на осмотр автомобильной части Крымского моста.

Как было запланировано, российский лидер проверит готовый автодорожный участок Крымского моста и пообщается со строителями объекта.

Накануне сообщалось, что после этого Путин нанесет визит в Крым.

Крымский мост. Ждет, когда по нему проедет Путин pic.twitter.com/KqKui9HpyS — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 марта 2018 г.

Крымский мост один из самых больших в России, он объединяет в себе автомобильную и железнодорожную трассы. Протяженность объекта составляет 19 километров.