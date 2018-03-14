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15:36   14 Марта 2018
Россия
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Федерация мигрантов активно противодействует терроризму в преддверии выборов

Федерация мигрантов активно противодействует терроризму в преддверии выборов

Накануне выборов президента РФ Общероссийская общественная организация «Федерация мигрантов России» ведет активную работу по профилактике проявлений экстремизма и терроризма среди мигрантов. Об этом заявили в организации.

В конце февраля был организован круглый стол с участием представителей государственной власти, глав национальных диаспор и общественных организаций. Также были приглашены эксперты в области миграционной политики. Мероприятие было посвящено вопросам организации взаимодействия общества и правоохранительных органов в предвыборный период.

В ходе мероприятия президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов отметил необходимость профилактической работы по отслеживанию и принятию мер к ликвидации экстремистских проявлений среди мигрантов накануне выборов. Глава комиссии по миграционным вопросам Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Асламбек Паскачев, в свою очередь, подчеркнул важность вопросов организации порядка в миграционной среде именно в это время.

С января текущего года в Федерации работает телефон доверия (8-903-259-50-00). Каждый может воспользоваться им для того, чтобы сообщить о террористических угрозах, проявлениях экстремизма, правонарушениях, фактах коррупции.

«Мы незамедлительно реагируем на такие сообщения и принимаем оперативные меры совместно с профильными ведомствами», — заявили в Федерации.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #терроризм #мигранты #общество #выборы2018
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