Грузия заявила о намерении возобновить конструктивные отношения с Россией

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что грузинская сторона намерена развивать конструктивные отношения с Россией.

По его словам, сторонам следует попытаться найти пути мирного урегулирования конфликта и предпринять необходимые шаги для сохранения стабильности. Джанелидзе отметил, что Грузия собирается продолжать мирную политику.

Напомним, ранее премьер Грузии Георгий Квирикашвили призвал Россию наладить отношения. МИД РФ заявил о готовности сделать для этого все возможное.