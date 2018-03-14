Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

 МИД РФ расценил заявление Мэй как беспрецедентно грубую провокацию

МИД РФ расценил заявление Мэй как беспрецедентно грубую провокацию
Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

 Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму

Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму
Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

 Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля

Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля
Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

 МИД РФ расценил заявление Мэй как беспрецедентно грубую провокацию

МИД РФ расценил заявление Мэй как беспрецедентно грубую провокацию
Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

 Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму

Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму
Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

 Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля

Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля
15:32   14 Марта 2018
Россия
47

Путин 15 марта посетит форум «Россия — страна возможностей»

Путин 15 марта посетит форум «Россия — страна возможностей»

Форум «Россия — страна возможностей» проходит в 75-ом павильоне Выставки достижений народного хозяйства с 13 по 16 марта.

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 15 марта, выступит на форуме и встретится с победителями и финалистами различных проектов. В пресс-службе Кремля отметили, что волонтеры, программисты, инженеры, врачи, молодые профессионалы и художники, благодаря конкурсам, проведенным в рамках форума «Россия — страна возможностей», получили предложения по поступлению на государственную службу. 

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #вднх #россия  страна возможностей
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами Весь мир
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами
Старожилы Ракки не видят разницы между СДС и джихадистами. Эксперт полагает, что курды и их покровители не собираются восстанавливать разрушенный город.
18:04   14 Марта 2018
9114
Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку Россия

Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку

16:25   14 Марта 2018
65
Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT Россия

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

15:53   14 Марта 2018
10437
Путина встречает преображенный Крым Россия

Путина встречает преображенный Крым

14:18   14 Марта 2018
146
Новости smi2.ru
Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

 Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

 Эксперт разоблачил версию об «отравлении Россией» Скрипаля

Эксперт разоблачил версию об «отравлении Россией» Скрипаля

Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ

Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ