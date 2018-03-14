Путин 15 марта посетит форум «Россия — страна возможностей»
Форум «Россия — страна возможностей» проходит в 75-ом павильоне Выставки достижений народного хозяйства с 13 по 16 марта.
Российский лидер Владимир Путин в четверг, 15 марта, выступит на форуме и встретится с победителями и финалистами различных проектов. В пресс-службе Кремля отметили, что волонтеры, программисты, инженеры, врачи, молодые профессионалы и художники, благодаря конкурсам, проведенным в рамках форума «Россия — страна возможностей», получили предложения по поступлению на государственную службу.
В Москве стартовал форум "Россия - страна возможностей"???????? Такой форум - своего рода объединённая площадка нескольких десятков конкурсов и уникальный шанс проявить себя молодым и талантливым pic.twitter.com/Bh8tGxMeuK— Эдуард Дрозд (@olshan75) March 14, 2018