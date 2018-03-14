Три миллиона книг издали в Москве за последние годы

Порядка трех миллионов книг издали в столице России за последние годы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду.

Выступая на Дне православной книги, мэр сообщил, что Москва издала около 3 миллионов экземпляров книжной продукции для учебных заведений и библиотек столицы. Активное участие в издании книг принимала патриархия.

Собянин считает, что появление первой печатной книги было ключевым событием в развитии человеческой цивилизации. Мэр отрицает обесценивание книги в связи с появлением интернета, потому что книга будь она в печатном или в электронном виде — «ключ к познанию миру». Он заключил свое выступление словами о том, что книга дарит человеку весь мир.