Выборы-2018: досрочное голосование на Бали пройдет 16 марта

Досрочное голосование на выборах президента РФ на острове Бали пройдет 16 марта.

Об этом сообщили посольство РФ в Индонезии.

В России единый день выборов — 18 марта. В избирательном бюллетене числятся восемь кандидатов. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец.