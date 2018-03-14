Выборы-2018: досрочное голосование на Бали пройдет 16 марта
Досрочное голосование на выборах президента РФ на острове Бали пройдет 16 марта.
Об этом сообщили посольство РФ в Индонезии.
В России единый день выборов — 18 марта. В избирательном бюллетене числятся восемь кандидатов. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец.
16 марта состоится досрочное голосование на о. Бали. Приглашаем Вас принять участие! pic.twitter.com/DFFYh7Ph90— Russian Embassy, IDN (@RusEmbJakarta) March 13, 2018