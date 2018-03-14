Эксперт рассказал, как решить проблему бродячих животных

Глава общероссийского движения «За реальные дела», член президиума общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков заявил, что для решения проблемы бродячих животных необходимо создать специальную зоополицию.

«Наше предложение — создать зоополицию, то подразделение, которое будет заниматься двумя проблемами — жестоким обращением с животными со стороны людей и защитой людей от агрессивных животных», — сказал он на пресс-конференции.

Цветков рассказал, что для создания такой спецслужбы не понадобиться выделять дополнительные средства из бюджета, потому в настоящий момент существуют люди, в разных службах и субъектах РФ, которые занимаются этой проблемой, но им не хватает полномочий. По его мнению, их нужно объединить в один орган исполнительной власти для создания эффективной работы.

«Сформируйте общественные советы из специалистов по защите животных, которые будут осуществлять общественный контроль за зоополицией и за несколько лет эта проблема будут решена», — заявил чиновник.

Эксперт подчеркнул, что проблему необходимо решать, он считает, что нужно определить число бродячих животных и создать для них реабилитационные центры и приюты, где им смогут оказать помощь, а также осуществить нормальные условия для дальнейшего проживания.