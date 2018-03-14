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15:10   14 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Украинским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях на территории РФ

Украинским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях на территории РФ

Глава министерства молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в любых соревнованиях, которые проходят на территории России. Об этом он сообщил в Facebook.

Он пояснил, что решение принято в соответствии с принятым недавно законом о государственной политике по обеспечению суверенитета Украины над «временно оккупированными территориями».

По словам Жданова, соревнования в России «опасны» для украинских спортсменов. Также министр призвал международные спортивные федерации не назначать соревнования на территории РФ.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #украина #спорт #общество #ближнее зарубежье
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