Минобороны испытает первый вертолет Ми-38Т во втором квартале 2018 года

Холдинг «Вертолеты России» и представители Минобороны РФ испытают первый транспортно-десантный вертолет Ми-38Т во втором квартале 2018 года.

По итогам испытаний Ми-38Т передадут Министерству обороны в четвертом квартале этого года. Сейчас на Казанском вертолетном заводе собирают первый серийный вертолет Ми-38Т. Эта модификация имеет существенные отличия от базовой.

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщил, что новым вертолетом интересуются как российские, так и зарубежные коммерческие эксплуатанты. По его словам, у военных всегда высокие требования к технике, но их отзывы помогают модернизировать вертолеты.