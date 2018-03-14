Великобритания инциировала экстренное заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля

Министерство иностранных дел Великобритании в своем твиттере сообщило, что Великобритания собирается провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Сообщается, что темой заседания Совбеза станет расследование нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери.

The UK has called for an urgent meeting of the UN Security Council to update Council members on the investigation into the nerve agent attack in Salisbury. pic.twitter.com/jFQ2HA4JV0 — Foreign Office ???????? (@foreignoffice) March 14, 2018

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. Глава МИД РФ Сергей Лавров эти обвинения полностью опроверг.