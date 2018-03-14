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14:42   14 Марта 2018
Россия
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Иностранные политики выступят в роли наблюдателей на президентских выборах-2018

Иностранные политики выступят в роли наблюдателей на президентских выборах-2018

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что более 300 иностранных политиков и общественных деятелей согласились поучаствовать наблюдателями на выборах президента РФ.

Он рассказал, что больше 300 уважаемых иностранных политиков и общественных деятелей приняли приглашение и будут участвовать в наблюдении за выборами президента РФ. Среди приглашенных известные депутаты и сенаторы национальных парламентов, в их числе Педро Аграмунт, Джорди Шукла, Тьерри Мариани и другие.

Парламентарий добавил, что также ожидается приезд депутатов Европарламента, министров, мэров городов и индивидуальных наблюдателей.

Госдума обращалась с приглашением наблюдать за выборами к 318 иностранным представителям из 78 стран Европы, Азии, Африки, Австралии и Южной Америки.

Слуцкий поделился, что около 15 приглашенных отказались приехать в Россию по разным причинам.

«Мы надеемся на объективные выводы и оценки», — подчеркнул глава комитета.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. 

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #общество #весь мир #выборы2018
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