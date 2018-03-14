Иностранные политики выступят в роли наблюдателей на президентских выборах-2018
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что более 300 иностранных политиков и общественных деятелей согласились поучаствовать наблюдателями на выборах президента РФ.
Он рассказал, что больше 300 уважаемых иностранных политиков и общественных деятелей приняли приглашение и будут участвовать в наблюдении за выборами президента РФ. Среди приглашенных известные депутаты и сенаторы национальных парламентов, в их числе Педро Аграмунт, Джорди Шукла, Тьерри Мариани и другие.
Парламентарий добавил, что также ожидается приезд депутатов Европарламента, министров, мэров городов и индивидуальных наблюдателей.
Госдума обращалась с приглашением наблюдать за выборами к 318 иностранным представителям из 78 стран Европы, Азии, Африки, Австралии и Южной Америки.
Слуцкий поделился, что около 15 приглашенных отказались приехать в Россию по разным причинам.
«Мы надеемся на объективные выводы и оценки», — подчеркнул глава комитета.
Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.