Парламент Великобритании анонсировал заявление Мэй о возможных мерах для РФ

Парламент Великобритании анонсировал заявление премьера-страны Терезы Мэй по возможным мерам в отношении России по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По информации ТАСС, политик выступит около 12.30 по местному времени (15.30 по Москве).

Мэй в понедельник, 12 марта, в ходе выступления заявила, что Москва, вероятно, причастна к инциденту с отравлением. Министр призвала Россию предоставить объяснения до конца вторника. В случае их отсутствия Великобритания сочтет произошедшее «противозаконным применением силы».