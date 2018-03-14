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14:42   14 Марта 2018
Россия
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Суд отклонил жалобу «дочки» Siemens об отказе в аресте «крымских турбин»

Суд отклонил жалобу «дочки» Siemens об отказе в аресте «крымских турбин»

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу об отказе Арбитражным судом Москвы в аресте турбин, произведенных концерном Siemens, поставленных «Ростехом» для строительства электростанции в Крыму. Решение занесено с картотеку суда.

Производитель спорных турбин ООО «Сименс технологии газовых турбин» (на 65% принадлежит немецкому концерну Siemens, на 35% — российским «Силовым машинам») подал жалобу на принятое в ноябре 2017 года определение арбитражного суда Москвы. Тогда суд первой инстанции отказался наложить арест на четыре турбины, запретить их перемещение, монтаж и эксплуатацию, а также любые сделки с ними. Девятый апелляционный арбитраж оставил решение без изменения.

В силу решение пока не вступило. Истец вновь подал апелляционную жалобу, рассмотрение которой назначено на 9 апреля.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #арбитраж #ростех #siemens
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