Список отелей, завышающих цены к ЧМ-2018, удвоился за две недели

Ростуризм сообщил, что за две недели список отелей, которые завысили цены на обслуживание к предстоящему чемпионату мира по футболу, удвоился.

В список попали еще 48 гостиниц. Больше всего нарушений выявлено в Санкт-Петербурге — 19 отелей. Кроме того, завысили цены девять столичных отелей, восемь — в Калининградской области, семь — в Краснодарском крае и по два в Волгоградской и Самарской областях.

Глава Ростуризма Олег Сафонов отметил, что подобные проверки будут проводиться дальше, в том числе, и в период проведения матчей летом.