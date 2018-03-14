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14:36   14 Марта 2018
Россия
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Список отелей, завышающих цены к ЧМ-2018, удвоился за две недели

Список отелей, завышающих цены к ЧМ-2018, удвоился за две недели

Ростуризм сообщил, что за две недели список отелей, которые завысили цены на обслуживание к предстоящему чемпионату мира по футболу, удвоился. 

В список попали еще 48 гостиниц. Больше всего нарушений выявлено в Санкт-Петербурге — 19 отелей. Кроме того, завысили цены девять столичных отелей, восемь — в Калининградской области, семь — в Краснодарском крае и по два в Волгоградской и Самарской областях. 

Глава Ростуризма Олег Сафонов отметил, что подобные проверки будут проводиться дальше, в том числе, и в период проведения матчей летом.

Автор: Виктория Разумовская
#чм-2018 #гостиницы #ростуризм
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