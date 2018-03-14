Украина ввела эмбарго на поставки российских удобрений 

Украинские власти ввели временное эмбарго на ввоз в страну минеральных удобрений из России.

Кабинет министров Украины согласовал решение ввести временное эмбарго на российские поставки минеральных удобрений. Об этом после заседания кабмина в среду сообщил премьер-министр Украины Гройсман.

«Сегодня мы принимаем решение о приостановке (российских поставок удобрения в Украину — прим.ред), и таможня это решение получит», — заявил на заседании первый вице-премьер страны Степан Кубив.

Первым за принятие такого решения выступил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.