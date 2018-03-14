Структура исполнительной власти нуждается в оптимизации — Медведев

Структуру и численность органов исполнительной власти необходимо оптимизировать. Об этом заявил лидер партии «Единая Россия», глава правительства РФ Дмитрий Медведев на комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

Он также сказал, что на заседании комиссии будет обсуждаться ряд вопросов по улучшению инвестиционного климата и поддержке бизнеса. Премьер отметил, что «Единая Россия» ведет парламентский контроль реализацией дорожных карт по развитию бизнеса.