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14:24   14 Марта 2018
Россия
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Структура исполнительной власти нуждается в оптимизации — Медведев

Структура исполнительной власти нуждается в оптимизации — Медведев

Структуру и численность органов исполнительной власти необходимо оптимизировать. Об этом заявил лидер партии «Единая Россия», глава правительства РФ Дмитрий Медведев на комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

Он также сказал, что на заседании комиссии будет обсуждаться ряд вопросов по улучшению инвестиционного климата и поддержке бизнеса. Премьер отметил, что «Единая Россия» ведет парламентский контроль реализацией дорожных карт по развитию бизнеса.

«Между государством и бизнесом должны строиться партнерские отношения. Это не всегда просто, но нам нужно работать в данном направлении», — сказал Медведев.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #медведев #единая россия
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