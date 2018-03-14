РФ и Сирия договорились обмениваться информацией о террористах

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и заместитель министра юстиции Сирии Тайсир Ас-Самади подписали протокол сотрудничества по обмену информацией о террористах.

По информации СК РФ, Бастрыкин и Тайсир Ас-Самади подписали протокол сотрудничества в ходе рабочего визита главы Следственного комитета России в Дамаск. Также они обсудили механизмы практического взаимодействия с учетом компетенции ведомств.

В рамках протокола сотрудничество СК РФ и министерства юстиции Сирии предусматривает содействие Москвы и Дамаска не только в расследовании преступлений, но и обмене информацией о террористах.