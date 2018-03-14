Путин поздравил Меркель с повторным назначением на пост канцлера 

Президент РФ Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Ангеле Меркель в связи с ее переизбранием на пост федерального канцлера Германии.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В сообщении говорится, что в поздравлении Меркель с ее переизбранием на пост канцлера Федеративной Республики Германия, российский лидер упомянул необходимость развития двустороннего российско-германского сотрудничества в разных сферах, а также подчеркнул важность конструктивного взаимодействия России и Германии на международной политической арене.

Помимо деловых упоминаний и поздравлений Путин пожелал Меркель и всем членам нового федерального правительства Германии крепкого здоровья, благополучия и успехов.