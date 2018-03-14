Лавров: Лондону придется ответить за попытку ввести общественность в заблуждение

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена отстаивать международное право.

Министр отметил, что Лондон без обнародования конкретных фактов ответит за грубую попытку введения в замешательство мировой общественности по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лавров заявил об этом на пресс-конференции в среду. Политик подчеркнул, что не видит аргументов у Великобритании.

Скрипаль и его дочь были отравлены веществом «Новичок», изобретенным в России. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что считают Москву причастной к инциденту.