Международные наблюдатели приедут в Крым на выборы президента РФ

Наблюдатели из ряда международных организаций будут следить за ходом голосования на выборах президента России в регионах, в том числе и в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со слов главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева.

Как пишет агентство, ссылаясь на данные ЦИК, следить за ходом голосования на выборах президента РФ 18 марта будет более 1,3 тысячи международных наблюдателей.

Ранее Косачев сообщил, что за проведением выборов будут следить представители шести парламентских организаций. Их делегаты приедут по приглашению обеих палат Федерального собрания.

Выборы пройдут 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь человек. Действующий президент Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца.