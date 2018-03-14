Бастрыкин обсудил в САР расследование преступлений против российских военных

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обсудил с начальником Бюро нацбезопасности Сирии Али Мамлюком расследование преступлений в САР.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Александр Бастрыкин прилетел в Дамаск во вторник, 13 марта. Председатель СК РФ встретился с представителями сирийских компетентных органов.

По ее словам, Бастрыкин обсудил с Мамлюком расследование преступлений не только террористов, но и правонарушений, совершенных в отношении российских военных на территории сирийского государства.