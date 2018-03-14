Сотрудники ФСБ задержали в Калужской области членов «спящей ячейки» ИГ

В Калужской области в среду, 14 марта, сотрудники ФСБ задержали нескольких членов «спящей ячейки» группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России).

Сообщается, что в ходе спецоперации было задержано четыре участника «спящей ячейки». Они оказались жителями Ямало-Ненецкого автономного округа. Группировку возглавлял эмиссар, который прошел боевую подготовку в Сирии в составе ИГ. О его задержании информации не поступало.

ФСБ ведет расследование деятельности ячейки.