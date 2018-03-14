Штайнмайер назначил Меркель на должность канцлера

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ратифицировал в должности канцлера Ангелу Меркель после избрания в бундестаге.

Церемония официального назначения прошла в среду в президентской резиденции, во дворце Бельвю в Берлине.

«Назначаю госпожу Ангелу Меркель федеральным канцлером», — объявил глава Германии Штайнмайер.

В тайном голосовании по кандидатуре Меркель в бундестаге участвовало 692 депутата, за Меркель проголосовало 364 депутата, необходимый минимум для переизбрания составлял 355 голоса. Четыре бюллетеня признали недействительными. Кандидатуру Меркель для переизбрания выдвигал президент Германии Штайнмайер. После огласки итогов голосования депутаты встретили Меркель продолжительными аплодисментами, на церемонии присутствовали 89-летняя мать канцлера и ее муж Йоахим Зауэр.