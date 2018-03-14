Путина встречает преображенный Крым

За четыре неполных года полуостров изменился к лучшему. Как крымчане готовятся к визиту президента и чем могут похвастаться - в обзоре «Политики Сегодня».

В среду 14 марта в Крыму ждут президента России. Визит гаранта на полуостров станет юбилейным – 15-ым. На этот раз Владимир Путин планирует посетить Севастополь, осмотреть Крымский мост и новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Симферополь». Источники в администрации региона сообщили изданию «Коммерсант», что Путин запустит энергоблок Балаклавской ТЭЦ в Севастополе.

По данным издания «Новый Севастополь», в центре города, на площади Нахимова, уже стоит оборудованная новой подсветкой сцена для митинга-концерта. Мероприятие начнется в 18:00. Перед горожанами выступят Олег Газманов, группа «Любэ», «Хор Турецкого» и другие артисты.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков рассказал корреспонденту «ПС», что крымчане ждут визита президента с энтузиазмом. Многие едут в Севастополь из других регионов полуострова, чтобы послушать речь и увидеть президента России воочию.

Повод для торжеств, по словам сенатора, весомый: за четыре неполных года Крым превратился в «большую стройку». Главные инфраструктурные достижения полуострова - в кратком обзоре «Политики Сегодня».

Берег левый, берег правый

Переправу через Керченский пролив начали возводить в апреле 2015 года. Сегодня, по данным портала Most.life, основные работы по строительству автодорожной части моста уже позади: сваи забиты, опоры сформированы, пролетные соединения установлены. Осталось заасфальтировать дорогу и обустроить проезжую часть. Возведение железнодорожной части идет по графику: установлена большая часть свай, опор и металлоконструкций. Поезда по 18-километровому мосту планируют запустить в декабре 2019 года. Для автомобилей переправа откроется в мае 2018 года.

«Крымская волна»

Строительство нового терминала аэропорта «Симферополь» началось в мае 2016 года. Волнообразное сооружение из стекла и металла придумали инженеры из Южной Кореи. В пресс-службе воздушной гавани «Политике Сегодня» ранее сообщили, что объект почти готов к работе. Терминал позволит увеличить пассажиропоток и станет визитной карточкой Крыма. Подробнее о новом аэроузле можно прочитать в обзоре «ПС».

Электрический заряд

Построить севастопольскую тепловую электростанцию правительство РФ решило в 2014 году. Участок под строительство отвели на западном склоне Федюхиных высот – к востоку от густонаселенных районов города-героя. Работы шли по графику, но не без происшествий. Во время земельных работ строители наткнулись на немецкую бомбу времен Второй мировой весом в полтонны. Эхо войны заглушили сотрудники МЧС.

К декабрю 2017 года строители установили опоры ЛЭП, смонтировали каркасы, ограждения, кровлю. Оставались работы по внутренней отделке и монтажу оборудования. В феврале 2018 года Минэнерго РФ сообщало, что объект успешно подключили к газотранспорной системе полуострова. Обошлась новая ТЭЦ в 5,3 миллиарда рублей. Электричество станция будет вырабатывать с избытком (470 Мвт), чтобы покрыть перспективный рост потребностей Крыма.

Таврида

Присоединение Крыма к России отразилось на транспортных потоках. Новые реалии потребовали строительства новой федеральной автомагистрали. В мае 2017 года на полуострове начали прокладывать трассу Керчь – Симферополь – Севастополь протяженностью 250 километров. В 2016 году местные власти оценивали проект в 139 миллиардов рублей. Заявленная пропускная способность – 21 – 39 тысяч автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения – 120 километров в час. Четырехполосная магистраль не будет пересекаться с другими автодорогами и пройдет в стороне от населенных пунктов. Главную дорогу Крыма планируют сдать в 2018 году.