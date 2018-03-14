Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

Москва на этот раз не заставит ждать с ответом на санкции в отношении российских журналистов.

Роскомадзор готов принять зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в России, если российский канал RT будет лишен лицензии на вещание в Великобритании. Такое заявление сделал глава надзорного ведомства Александр Жаров.

«В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве», - приводит слова Жарова официальный сайт ведомства.

Ранее британский медиарегулятор Ofcom пригрозил лишить лицензии телеканал RT, если Скотланд-Ярд установит причастность Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ввести санкции в отношении телеканала предложили также несколько британских парламентариев после выступления премьер-министра Терезы Мэй. В своей речи она заявила о «высокой вероятности» причастности Москвы к отравлению Скрипаля и его дочери. Поводом для этого стало название страны, чьи ученые разработали яд, которым, как считается, отравили Скрипаля, - СССР. И название отравы - «Новичок».

Руководство телеканала отметило, что «прискорбно видеть», что RT опять собираются «сделать разменной монетой в политической игре». Тем самым окажутся перечеркнуты все представления о свободе слова в Соединенном Королевстве

Член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи, тележурналист Евгений Ревенко в беседе с ИА «Политика Сегодня» напомнил, что в России подготовлена законодательная база, которая позволит оперативно принять ответные меры в отношении британских СМИ, если будут притеснять RT.

«Я поддерживаю намерение Роскомнадзора. После того, как США внесли в список иноагенств Russia Today, Госдума приняла ряд мер, которые позволяют нашим регуляторам и Минюсту вносить в перечень иностранных агентов СМИ тех стран, где наши журналисты подвергаются гонениям и безосновательным преследованиям. Планы Лондона необоснованны. И, безусловно, в случае каких- то санкционных действий, зеркальные меры будут приняты», — сказал Ревенко.

СМИ-иноагенты как понятие в российском законодательстве появились вслед за признанием Russia Today иностранным агентом в США, за что журналистов канала лишили аккредитации в Конгрессе. Поводом тогда стало якобы имеющее место быть вмешательство России в выборы в США.

Ревенко добавил, что угрозы в адрес RT звучат не в первый раз. И это потому, что канал представляет альтернативную национальным СМИ точку зрения. А Лондон, по оценке депутата, «грубой политической силой» пытается воздействовать на СМИ.

Всю историю с отравлением Сергея Скрипаля Ревенко назвал одной «большой провокацией».

«Как минимум, смешно выглядит эта многоходовка, когда предателя, разжалованного полковника шесть лет продержали в тюрьме, потом обменяли на разведчиков. Восемь лет он благополучно прожил в Великобритании. И вот, аккурат под выборы и незадолго до Чемпионата мира по футболу, его решили отравить именно газом, который произвели в СССР. Это выглядит, как явная провокация. И вызывает удивление поведение Терезы Мэй, премьера уважаемой страны, которая с трибуны позволяет себе говорить в предположительных тонах о России. Это несерьезно. Это не красит премьера. Она роняет корону Великобритании», — считает депутат.

Тем временем, пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании сообщил, что российские журналисты, работающие в королевстве уже получают угрозы в своей адрес на фоне развернутой в местных СМИ антироссийской кампании при «при попустительстве властей». Но пока это только угрозы, делом Вестминстера на сегодня стала стала высылка 23 российских дипломатов из Британии.