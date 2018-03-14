Кудрин предложил отменить валютный контроль

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предложили отменить валютный контроль в России. Они считают, что он слишком обременителен, а отказ от регулирования повысит экономическую активность в стране.

В своем микроблоге Twitter глава ЦСР Алексей Кудрин написал, что «от этого анахронизма (валютного контроля, — ИА «Политика сегодня») давно пора отказаться, поскольку он создает препятствия для работы российских экспортеров на внешних рынках, а также «усложняет жизнь» импортерам.

От «анахронизма» в виде валютного контроля давно пора отказаться. Он создает ненужные препятствия для работы российских экспортером на внешних рынках и усложняет жизнь импортерам. https://t.co/v6mMI25WUg — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) March 14, 2018

В докладе о реформе валютного контроля специалисты ЦСР пояснили, что либерализация валютного регулирования в России в 1990–2000-е годы была лишь частичной. В стране все еще сохраняются существенные законодательные ограничения порядка совершения валютных операций.