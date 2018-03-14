Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин выступил перед севастопольцами

Путин выступил перед севастопольцами

 Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны
Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

 Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму

Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму
Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

 Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля

Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля
Путин выступил перед севастопольцами

Путин выступил перед севастопольцами

 Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны
Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

 Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму

Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму
Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

 Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля

Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля
13:46   14 Марта 2018
Россия
91

Кудрин предложил отменить валютный контроль

Кудрин предложил отменить валютный контроль

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предложили отменить валютный контроль в России. Они считают, что он слишком обременителен, а отказ от регулирования повысит экономическую активность в стране.

В своем микроблоге Twitter глава ЦСР Алексей Кудрин написал, что «от этого анахронизма (валютного контроля, — ИА «Политика сегодня») давно пора отказаться, поскольку он создает препятствия для работы российских экспортеров на внешних рынках, а также «усложняет жизнь» импортерам.

В докладе о реформе валютного контроля специалисты ЦСР пояснили, что либерализация валютного регулирования в России в 1990–2000-е годы была лишь частичной. В стране все еще сохраняются существенные законодательные ограничения порядка совершения валютных операций.

«Запретительный характер регулирования наносит вред трансграничной деятельности российского бизнеса, а его механизмы препятствуют достижению макроэкономических целей по устойчивости российской валюты. Валютный контроль необходимо попросту отменить», — считают эксперты.

 

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #кудрин #цср #валютный контроль
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами Весь мир
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами
Старожилы Ракки не видят разницы между СДС и джихадистами. Эксперт полагает, что курды и их покровители не собираются восстанавливать разрушенный город.
18:04   14 Марта 2018
9105
Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку Россия

Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку

16:25   14 Марта 2018
65
Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT Россия

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

15:53   14 Марта 2018
10441
Путина встречает преображенный Крым Россия

Путина встречает преображенный Крым

14:18   14 Марта 2018
146
Новости smi2.ru
Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

 Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

 Эксперт разоблачил версию об «отравлении Россией» Скрипаля

Эксперт разоблачил версию об «отравлении Россией» Скрипаля

Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ

Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ