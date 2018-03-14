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13:49   14 Марта 2018
Россия
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Лавров рассказал об облегчении визового режима с Турцией

Лавров рассказал об облегчении визового режима с Турцией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в вопросе о взаимном упрощении режима поездок Москва будет руководствоваться «приоритетностью безопасности россиян».

По его словам, упрощение и облегчение визового режима России и Турции может стать «прелюдией» для возвращения к безвиза. Глава МИД РФ обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу шаги, которые на данном этапе смогут облегчить визовый режим между странами.

«А в конечном счете стать прелюдией к работе по подготовке условий для возвращения к безвизовым обменам», — заключил глава МИД РФ.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #турция #лавров #чавушоглу
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