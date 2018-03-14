Лавров: Россия «жестко предостерегла» США от безответственных действий в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Москва предостерегла США от безответственных действий в Сирии.

По его словам, США могут начать привлекать внимание мирового сообщества к страданиям мирного населения после инцидента с провокацией с химоружием и под этим предлогом нанести удар, в том числе, по столице САР. Лавров заявил, что Москва накануне «жестко предостерегла» Вашингтон от подобных действий.

Напомним, что 12 марта постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что США готовы к действиям по Сирии, «если это необходимо».