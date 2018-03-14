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13:54   14 Марта 2018
Весь мир
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Лавров: Россия «жестко предостерегла» США от безответственных действий в Сирии

Лавров: Россия «жестко предостерегла» США от безответственных действий в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Москва предостерегла США от безответственных действий в Сирии.

По его словам, США могут начать привлекать внимание мирового сообщества к страданиям мирного населения после инцидента с провокацией с химоружием и под этим предлогом нанести удар, в том числе, по столице САР. Лавров заявил, что Москва накануне «жестко предостерегла» Вашингтон от подобных действий. 

Напомним, что 12 марта постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что США готовы к действиям по Сирии, «если это необходимо».

Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #сирия #лавров
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