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13:56   14 Марта 2018
Россия
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Эксперт: Мнение россиян о доходах - барометр экономического состояния страны

Эксперт: Мнение россиян о доходах - барометр экономического состояния страны

Нынешняя ситуация сильно отличается от той, что наблюдалась в 2014 году: экономика страны, безусловно, растет, прокомментировал опрос ВЦИОМ об уровне доходов населения проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин.

Всероссийский цент изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее обнародовал динамику мнения россиян об уровне их доходов и заработной платы. С 2014 по 2016 год и доходы, и зарплата не устраивали граждан. Но с начала 2017 года наблюдается рост. Он не слишком велик, но стабилен.

Марголин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заметил, что опрос ВЦИОМ можно считать свидетельством улучшения экономики страны. Мнение населения, указывает эксперт, - своего рода барометр экономического состояния России. В 2014 году доля россиян, довольных своим заработком составляла 86%, однако к 2016-му этот показатель опустился до 79%. С тех пор мнение граждан о своих доходах возросло и преодолело планку 81%.

Однако темпы роста экономики пока не устраивают ни людей, ни правительство, подчеркивает экономист. И это то, о чем неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Свои предложения он озвучил в послании Федеральному собранию. Путин говорил об оживлении инвестиционной активности, вспоминает Марголин. А также о развитии инфраструктуры методом специальной ипотеки, что, в частности, позволит развиваться бизнесу.

Автор: Саша Подольская
#россия #путин #экономика #вциом #новости
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